Fenerbahçe Beko'da kötü gidişat sürüyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımına 92-88 yenildi.

Virtus Segafredo Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, sarı-lacivertlilerin 25-23 üstünlüğüyle tamamlandı. Başa baş mücadele ikinci periyotta da sürdü ve soyunma odasına 46-46 eşitlikle gidildi.

Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreği 68-65 önde bitirse de final periyodunda etkili bir performans sergileyen Virtus Segafredo Bologna, mücadeleden 92-88 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekipte Marco Belinelli, 18 sayıyla galibiyette ön plana çıktı. Sarı-lacivertlilerde Jonathan Motley'nin 26 sayısı, mağlubiyeti engelleyemedi.

Bu sonuçla Virtus Segafredo Bologna, 7 galibiyete ulaştı. Son 4 maçını kaybeden Fenerbahçe Beko ise 6. yenilgisini yaşadı.