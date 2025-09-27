Fenerbahçe Beko'da Jilson Bango ameliyat oldu!

Angola Milli Takımı formasıyla mücadele ettiği Afrika Kupası'nda sol dizinden sakatlık yaşayan ve İstanbul'da yapılan kontrollerde ön çapraz bağ yırtığı tespit edilen Jilson Bango, operasyon geçirdi. Medicana Ataşehir Hastanesi'nde diz ameliyatı olan Bango'nun sağlık durumuyla ilgili bilgi veren sarı-lacivertliler, sosyal medya hesabından Bango'ya geçmiş olsun dileklerini iletildi.

Oyuncumuz Jilson Bango, @MedicanaSaglik Ataşehir Hastanesi’nde başarılı bir diz ameliyatı geçirdi.



Jilson Bango’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz. pic.twitter.com/KODzxKQqFD — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) September 27, 2025

