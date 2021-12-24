Kulüpten yapılan açıklamada sarı-lacivertli ekibin deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan oyuncuların ilk kontrollerinin Fransa'da gerçekleştirildiği belirtilerek, "Nando De Colo’nun sol el ikinci tarak kemiğinde kırık meydana gelmiş ve Jan Vesely’nin sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı bağ yaralanması oluşmuştur." denildi.

Her iki basketbolcunun tedavi programının İstanbul’da yapılacak tetkiklerin ardından netleşeceği kaydedildi.