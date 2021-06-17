Fenerbahçe Beko'da 6 ayrılık

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko´nun 2020-21 sezonu kadrosunda yer alan Berkay Candan, Lorenzo Brown, Kenan Sipahi, Kyle O´Quinn, Alex Perez ve Johnny Hamilton ile yollarımız ayrılmıştır.

Fenerbahçe Ailesi´ne verdikleri katkılardan dolayı sporcularımıza teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde kendilerine başarılar dileriz" denildi.