Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAIN karşılaşmasına ara verildi!

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN'in karşılaştığı mücadelede hakemler, son çeyreğin bitimine beş dakika kala üçüncü anonsu yaptı ve soyunma odasına gitti.

15 dakika sonra yeniden sahaya gelen hakemler oyuncuları da parkeye davet etti ve mücadele kaldığı yerden devam etti.

