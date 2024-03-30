Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Emlakjet maçı ertelendi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet arasında 2 Nisan Salı günü oynanması gereken karşılaşma ertelendi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında oynanması planlanan Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet maçı ertelendi. Basketbolseverlerin merakla beklediği derbi, 2 Nisan Salı günü oynanacaktı.
Basketbol Süper Ligi'nin X hesabından paylaşılan mesajda, derbinin, Beşiktaş'ın BKT Avrupa Kupası'nda Fransa ekibi Mincidelice JL ile 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda yapacağı yarı final serisi üçüncü ve son maçı nedeniyle tehir edildiği belirtildi.
Siyah-beyazlılar, Mincidelice JL takımını mağlup etmesi halinde seriyi 2-1 kazanacak ve Avrupa Kupası'nda finale yükselecek.