Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´nin 21´inci haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş Emlakjet´i 95-80 mağlup etti.
Liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli ekip 18´inci galibiyetini alırken; kümede kalma savaşı veren siyah-beyazlılar ise 15´inci kez sahadan mağlup ayrıldı.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ali Köseoğlu
FENERBAHÇE BEKO: Hayes 28, Biberovic 7, Wilbekin 5, Jekiri 6, Şehmus Hazer 9, Edwards 14, Motley 7, Guduric 9, Melih Mahmutoğlu 10, Samet Geyik
BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Usher 22, Freeman 16, Burak Yıldızlı 6, Egemen Güven 4, Jackson 14, Whitehead 5, Sokolowski 8, Samet Yiğitoğlu 2, Yiğit Onan 1, Okben Ulubay, Ömercan İlyasoğlu 2
1´İNCİ PERİYOT: 25-17
İLK YARI: 46-38
3´ÜNCÜ PERİYOT: 72-64