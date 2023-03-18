Liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli ekip 18´inci galibiyetini alırken; kümede kalma savaşı veren siyah-beyazlılar ise 15´inci kez sahadan mağlup ayrıldı.

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