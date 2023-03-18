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Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet: 95-80 (MAÇ SONUCU)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´nin 21´inci haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Beko, sahasında Beşiktaş Emlakjet´i 95-80 mağlup etti.

Giriş: 18.03.2023 - 22:57 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet: 95-80 (MAÇ SONUCU)
HABERTURK.COM / DHA

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´nin 21´inci haftasında sahasında ağırladığı Beşiktaş Emlakjet´i 95-80 mağlup etti.

Liderlik koltuğunda oturan sarı-lacivertli ekip 18´inci galibiyetini alırken; kümede kalma savaşı veren siyah-beyazlılar ise 15´inci kez sahadan mağlup ayrıldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ali Köseoğlu

FENERBAHÇE BEKO: Hayes 28, Biberovic 7, Wilbekin 5, Jekiri 6, Şehmus Hazer 9, Edwards 14, Motley 7, Guduric 9, Melih Mahmutoğlu 10, Samet Geyik

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Usher 22, Freeman 16, Burak Yıldızlı 6, Egemen Güven 4, Jackson 14, Whitehead 5, Sokolowski 8, Samet Yiğitoğlu 2, Yiğit Onan 1, Okben Ulubay, Ömercan İlyasoğlu 2

1´İNCİ PERİYOT: 25-17

İLK YARI: 46-38

3´ÜNCÜ PERİYOT: 72-64

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