Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 29-21 önde bitiren Prometey, ikinci periyodu da 46-45 üstün tamamladı.

Ukrayna temsilcisi, üçüncü periyodu ise 71-59 galip geçti. Şehmus Hazer'in 16 sayı ürettiği son periyotta Fenerbahçe Beko bitime 42 saniye kala 89-88 üstünlük kurmasına rağmen Prometey, müsabakayı 93-89 kazandı.

Pınar Cup 2022 yarın saat 15.30'daki Pınar Karşıyaka-Prometey maçıyla tamamlanacak.