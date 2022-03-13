Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Almanya ekibi Bayern Münih arasında 15 Mart Salı günü oynanması gereken 26. hafta erteleme karşılaşması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle yeniden ertelendi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Bayern Münih'te tespit edilen Kovid-19 vakaları nedeniyle müsabakanın ikinci kez ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, Avrupa Ligi'nin karşılaşma için yeni bir tarih belirleyeceği aktarıldı. Mücadelenin satın alınan biletlerine ilişkin bilgilendirmenin ileriki günlerde yapılacağı kaydedildi.