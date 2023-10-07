Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis: Savunma kimliğimiz çok iyiydi

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THY EuroLeague'in ilk haftasında İtalya ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı uzatma periyodu sonucunda 85-82 yenen Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis, en iyi performanslarını sergileyemeseler de maçı kazanmayı başardıklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Itoudis, oyuncularını galibiyetten dolayı kutlayarak "Milan, maça iyi başlayan taraftı. Kolay şutlar buldular. İlk yarının sonunda üstünlüğü ele aldık. Onları 19 top kaybına zorladık. Messina'nın üç uzun oyuncuyla oynama tercihi bizi biraz zora soktu. Ribaunt mücadelesini bu yüzden kaybettik. İkinci şanslarla onlara maça dönme imkanı verdik. Buna rağmen savunma kimliğimiz çok iyiydi. Henüz ekim ayındayız. En iyi basketbolumuzu oynayamasak da maçı kazanmayı başardık. Harika bir atmosfer vardı. Taraftarlara galibiyette bize yardımcı oldukları için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

MESSINA: TOP KAYIPLARI MAÇI KAYBETTİRDİ

İtalya ekibinin başantrenörü Ettore Messina, Fenerbahçe Beko'yu galibiyetinden dolayı kutlayarak "Zorlu geçen bir maçtı. Rakibimizden daha fazla ribaunt aldık ve asist yaptık ancak yaptığımız top kayıpları ve birkaç hatalı tercih bize maçı kaybettirdi. Takımımın mücadelesiyle gurur duyuyorum. Üç oyun kurucumuzun da sağlığı yerine geldiğinde toparlayacağız." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA