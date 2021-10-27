Djordjevic, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Şu ana kadar oynadığımız maçlar arasında kazanılacak biri varsa, o bu müsabakaydı. Muhteşem bir taraftarın önündeydik ve biz de kazanmayı gerçekten hak ettik." dedi.
Maç içinde daha soğukkanlı olmaları gerektiğine dikkati çeken Djordjevic, "Çok iyi başladık ama ikinci çeyrekte Barcelona bizi yakaladı. Üçüncü çeyrekte istemediğimiz şekilde hızlı ataklar yedik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bundan sonra her maçta tüm toplar için savaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Djordjevic, bu tarz yenilgilerin takım karakterini daha da güçlendireceğine inandığını belirterek, şu görüşlerini aktardı:
"Savunmada ve hücumda daha doğru kararlar vermemiz gerekiyor. Doğru yoldayız. Yarın tekrar deplasmana gidiyoruz. Enerji ve cesaretle devam etmemiz gerekiyor. Taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Onların desteğini hissediyoruz. Minnettarız. Umarım onların yüzünü tekrar güldürmeyi başaracağız. Marco Guduric sakatlıktan yeni döndü ve çok çalışıyor. Öz güveni geri geldi. Jan Vesely gerçek bir liderdi. Her alanda inanılmaz katkısı oldu."
JASIKEVICIUS: ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ELDE ETTİK
Barcelona Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Çok önemli bir galibiyet elde ettik." ifadesini kullandı.
Fenerbahçe'nin savunması nedeniyle zor bir maç olacağını bildiklerini aktaran Jasikevicius, "Maça yumuşak başladık ancak daha sonra toparladık. Genel olarak 18 top kaybı bizim için iyi değil. Yine de kazanmayı bildik. Çift maç haftasındayız. Şimdi sırada Maccabi Tel Aviv müsabakası var. Yeni oyuncuları takıma entegre etmeye çalışıyorum. Daha iyi skor üretmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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