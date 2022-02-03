2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 24. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 22:30'da İtalyan temsilcisi O.Milano'ya konuk oluyor. Temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

O.MILANO FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Olimpia Milano Fenerbahçe Beko maçı karşılaşması bu akşam saat 22:30'da başlayacak.

O.MILANO FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpia Milano Fenerbahçe Beko karşılaşması beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak.