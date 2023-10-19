Fenerbahçe Beko Asvel basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY EuroLeague'de 4. hafta mücadelesinde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, bu akşam sahasında köklü Fransız ekibi Asvel'i konuk ediyor. Bu sezon sahasında oynadığı 2 maçı da kazanan sarı lacivertli temsilcimiz, evindeki serisini sürdürmek ve yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Fenerbahçe Beko Asvel basketbol maçı ile ilgili bilgiler...
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Fenerbahçe Beko Asvel basketbol maçı için beklenen gün geldi çattı. THY EuroLeague'de 2023-2024 sezonunun favorilerinden biri olarak gösterilen Fenerbahçe, bu akşam Asvel karşısında galibiyet arıyor. Söz konusu maçın saati, yayıncı kanalı ve bilet fiyatlarına dair bilgileri derledik...
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FENERBAHÇE BEKO ASVEL MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Beko Asvel basketbol maçı bu akşam saat 20:45'de başlayacak.
Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
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FENERBAHÇE BEKO ASVEL MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Saha içi A-D-G sıraları: ₺3500 yemek dahil
Yellow Seats sıraları: ₺3000 yemek dahil
Saha içi B-E-H sıraları: ₺3000 yemek dahil
Saha içi C-F-J sıraları: ₺2750 yemek dahil
Localar: ₺1400
346 (Açık Loca): ₺1650 yemek dahil
Kategori 1: ₺900
Sky Lounge: ₺650
Kategori 2: ₺750
Kategori 3: ₺650
Kategori 4: ₺550
Kategori 5: ₺350
Kategori 6: ₺250
Kat 7 – 150 TL
Öğrenci tribünü (alt kat 119 blok) - 200 TL
Öğrenci tribünü (üst kat) - 80 TL
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FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU
Nick Calathes - Oyun Kurucu
Raul Neto Oyun Kurucu
Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu
Yam Madar - Oyun Kurucu
Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard
Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard
Şehmus Hazer - Şutör Gard
Tyler Dorsey - Şutör Gard
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