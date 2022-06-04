ING Basketbol Süper Ligi Play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'ya 2-1, yarı finalde ise Galatasaray Nef'e ise 3-2 üstünlük kuran Anadolu Efes, üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.

çeyrek finalde Frutti Extra Bursaspor'a 2-1, yarı finalde ise Darüşşafaka'ya 3-1 üstünlük sağlayan Fenerbahçe Beko ise 4 yıllık şampiyonluk özlemini sonlandırma mücadelesi verecek. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes play-off final maçı ne zaman? İşte Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes play-off final maçı detayları...

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes play-off final 1. maçı 7 Haziran Salı günü 20.00’da ve Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes play-off final 2. maçı 9 Haziran Perşembe günü 20.30’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak.

5 maç üzerinden oynanacak final serisinde, 3 maç kazanan takım sezonu şampiyonlukla tamamlayacak.