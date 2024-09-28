Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında mücadele edecek. Efes, kupayı 13 kez müzesine götürerek en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu. Sarı lacivertliler ise organizasyonda 7 kez mutlu sona ulaştı. 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati basketbolseverlerin gündeminde. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?