2021-2022 sezonu basketbol THY Avrupa Ligi 31. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bu akşam Almanya temsilcisi Alba Berlin'i konuk ediyor. Son haftalarda çıkışa geçen temsilcimiz, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor...

FENERBAHÇE BEKO ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko Alba Berlin maçı karşılaşması bu akşam saat 21:00'de başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO ALBA BERLİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko Alba Berlin karşılaşması beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak.