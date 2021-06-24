Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Pierria Henry kariyerinde TD Systems Baskonia'nın yanı sıra Charlotte, Vita Tblisi, Ulm, Hapoel Eliat, TOFAŞ ve Unics Kazan'ın formalarını giydi.