Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin, 21 sayı, 3 ribaund ve 5 asistle oynadı. Hayes 18 sayı, 7 ribaundla oynarken, Motley ise 23 sayı ve 6 ribaundla oynadı.

Monaco ise aldığı mağlubiyetle 8 yenilgi yaşamış oldu. Fransız ekibinin 12 galibiyeti var.