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Fenerbahçe Beko: 98 - Monaco: 94 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe, THY EuroLeague'in 20. haftasında AS Monaco'yu 98-94 mağlup etti ve 5 maçlık mağlubiyet serisinin ardından üst üste 3. galibiyetini aldı

Giriş: 19.01.2023 - 23:31 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Beko: 98 - Monaco: 94 | MAÇ SONUCU
AA / HABERTURK.COM

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 20. haftasında Fransa'nın Monaco ekibini ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı Fransız ekibinin 47-39'luk üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin normal süresi ise 84-84 berabere sonuçlandı.

Uzatmalara giden maçı sarı-lacivertliler 98-94 kazandı.

Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin, 21 sayı, 3 ribaund ve 5 asistle oynadı. Hayes 18 sayı, 7 ribaundla oynarken, Motley ise 23 sayı ve 6 ribaundla oynadı.

Sarı-lacivertliler, THY EuroLeague'de çıktığı 20 maçta 13 galibiyet ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Monaco ise aldığı mağlubiyetle 8 yenilgi yaşamış oldu. Fransız ekibinin 12 galibiyeti var.

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