Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Melli ve Melih Mahmutoğlu'nun dış atışlardan kaydettiği basketlerle Fenerbahçe Beko, 5. dakikayı 12-5 üstün geçti. Eric ve Douglas'la pota altından basketler bulan Darüşşafaka Tekfen karşısında Guduric'le sayılar üreten sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Darüşşafaka Tekfen'e pota altında üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, Datome'nin boyalı alandan kaydettiği basketle 15. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 28-18. Hücumlardan boş dönen rakibi karşısında sarı-lacivertli ekip, Guduric ile Vesely'nin arka arkaya ürettiği sayılarla farkı açtı ve soyunma odasına da 47-30 önde gitti.

Üçüncü periyotta Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed'le üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 26. dakikada farkı 22 sayıya (60-38) taşıdı. Oyun konsantrasyonu düşen rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen sarı-lacivertli ekip, final periyoduna 70-45 üstün girdi.

Son çeyrekte Kalinic ve Egehan Arna'nın sayılarıyla farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Beko, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 30 sayı farkla (91-61) kazandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Şakacı, Kaan Büyükçil, Ozan Çakar

Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 13, Sinan Güler, Kalinic 6, Melli 8, Ahmet Düverioğlu 4, Ali Muhammed 10, Vesely 12, Datome 18, Guduric 12, Egehan Arna 4, Barış Hersek 2, Efe Ergi Tırpancı 2

Darüşşafaka Tekfen: Douglas 14, Brown, Evans 10, Peiners 6, Oğuz Savaş 8, Berk Demir, Doğuş Özdemiroğlu 3, Kartal Özmızrak 7, Eric 10, Sinan Sağlam, Emircan Koşut 3

1. Periyot: 22-15

Devre: 47-30

3. Periyot: 70-45

Beş faulle çıkanlar: 34.27 Ahmet Düverioğlu (Fenerbahçe Beko),36.24 Peiners, 38.14 Douglas (Darüşşafaka Tekfen)