ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 90-68 mağlup etti.
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, 4'te 4 yaptı. Anadolu Efes ise ilk mağlubiyetini yaşadı.
Karşılıklı basketlerle başlayan maçta uzak mesafeden kaydettiği sayılarla etkili olan Anadolu Efes karşısında boyalı alandan ve pota altından skor üreten Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 24-16 önde tamamladı.
İkinci periyotta da iyi oyununu sürdüren ve yaptığı etkili savunmayla Anadolu Efes'i top kayıplarına zorlayan Fenerbahçe Beko, 7 oyuncusundan aldığı skor katkısıyla farkı açtı ve soyunma odasına 47-31 üstün gitti.
Üçüncü çeyreğe Fenerbahçe Beko, hızlı hücumlardan üst üste bulduğu sayılarla başladı. Sarı-lacivertli ekip, Tarık Biberovic ve Pierre ile dış atışlardan kaydettiği basketlerle çeyreğin bitimine 27 saniye kala farkı 26 sayıya çıkardı: 68-42. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 68-45 önde girdi.
Dördüncü ve son çeyrekte skor üstünlüğünün verdiği avantajla rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 90-68 galip ayrıldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Tolga Edis
Fenerbahçe Beko: Henry 4, Melih Mahmutoğlu 11, Pierre 7, Booker 17, Vesely 2, De Colo 8, Şehmus Hazer 12, Tarık Biberovic 15, Metecan Birsen 6, Ahmet Düverioğlu 8, Ekrem Sancaklı
Anadolu Efes: Larkin 10, Beaubois 17, Moerman 5, Singleton, Dunston 7, Pleiss 11, Yiğitcan Saybir 2, Tolga Geçim 2, Erten Gazi 14, Ömercan İlyasoğlu, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer
1. Periyot: 24-16
Devre: 47-31
3. Periyot: 68-45
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!