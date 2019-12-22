22 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ING Basketbol Süper Ligi'nde 13. hafta heyecanı sürüyor. THY Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları bir türlü alamayan Fenerbahçe Beko, evinde ligin dişli takımlarından Teksüt Bandırma'yı konuk etti.
Zaman zaman skor üstünlüğünü kaybetse de maç sonunu iyi oynayan Sarı-Lacivertliler, 10. galibiyetini almayı başardı.
Fenerbahçe'de Luigi Datome attığı 18 sayıyla yıldızlaştı, Sloukas da 9 asistle galibiyette büyük rol oynadı.
Bandırma ekibi ise 5. mağlubiyetini aldı.
Sarı-Lacivertli taraftarlar, hafta içinde istifa edeceği iddiaları gündeme gelen Zeljko Obradovic'e mücadele öncesinde ve sonrasında destekte bulundu. Karşılaşma sırasında da "Obradovic" tezahüratları yapıldı. Maç öncesinde ise taraftarlar Ali Koç'a "Obradovic ile sözleşme yenile" şeklinde tezahürat yaptı.
Fenerbahçe Beko: 89 - Teksüt Bandırma: 79
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Fenerbahçe Beko: Sloukas 8, De Colo 15, Datome 18, Williams 13, Lauvergne 12, Melih Mahmutoğlu 10, Egehan Arna 2, Berkay Candan, Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed 11
Teksüt Bandırma: Smith 5, Kalinoski 13, Şehmus Hazer 6, Hummer 11, Terry 21, Prewitt 19, Furkan Haltalı, Rıdvan Öncel 4, Erkan Yılmaz, Alperen Şengün
1. Periyot: 21-16
Devre: 44-34
3. Periyot: 66-60
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!