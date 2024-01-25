Fenerbahçe Beko: 88 - Virtus Bologna:75 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague´in 23´üncü hafta karşılaşmasında İtalyan ekibi Virtus Bologna´yı sahasında 88-75 mağlup ederek 14´üncü galibiyetini elde etti. Bu sonucun ardından İtalyan ekibi ise 8´inci mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe´de 23 sayı 11 ribaund ile oynayan Johnathan Motley, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu´nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip; Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Marko Guduric, Johnathan Motley ve Georgios Papagiannis ilk 5´iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5´i ise Daniel Hackett, Iffe Lundberg, Awudu Abass, Jordan Mickey ve Bryant Dunston´dan oluştu. Karşılıklı isabetlerle başlayan karşılaşmanın ilk 5 dakikası 9-9 eşitlikle geçildi. Bu bölümün ardından Hackett ve Lundberg ile etkili olan İtalyan ekibi, 6-2´lik seri yakalayarak bitime 3.34 kala rakibine molayı aldırdı: 11-15. Periyodun son bölümünde Fenerbahçe, Motley ile pota altında etkili olsa da Bologna ilk periyodu 4 sayı farkla önde tamamladı: 21-25.

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İkinci periyodun ilk bölümlerinde sayı bulmakta zorluk çeken Fenerbahçe, bu periyottaki ilk sayılarını bitime 7.50 kala Noua´dan buldu. Yam Madar ve Sertaç Şanlı ile üst üste sayılar üreten sarı-lacivertli ekip, bitime 7.27 kala farkı 2´ye indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 28-30. Molanın ardından Guduric ve Wilbekin ile skor üreten sarı-lacivertli ekip, ilk yarının bitimine 5.03 kala karşılaşmada uzun bir sürenin ardından öne geçti: 35-33. Periyodun son bölümünde aradaki farkı koruyan Fenerbahçe, Wilbekin´in son saniyede gelen 3 sayılık isabetiyle ilk yarıyı 52-47 önde tamamladı.

Üçüncü periyoda hem hücumda hem savunmada etkili başlayan Fenerbahçe, dört farklı oyuncusundan sayı üreterek periyodun bitimine 6.43 kala farkı çift hanelere kadar çıkardı: 60-49. Bu periyottaki iyi savunmasını son bölüme kadar devam ettiren sarı-lacivertli ekip, sadece 9 sayı yediği periyodu hücumda ürettiği sayılar sonucunda farkı açarak 71-56 önde tamamladı.

Son periyoda etkili başlayan İtalyan ekibi oldu. Yaklaşık 2.5 dakikada 9-2´lik bir seri yakalayan Bologna, farkı tek hanelere düşürdü: 73-65. Kalan bölümde daha iyi oynayan ve farkı yeniden açan Fenerbahçe, sahadan 88-75 galip ayrıldı.