17 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karşılaşmaya deplasman ekibi daha iyi başladı. Baskonia, Shengelia´nın etkili oyunuyla ilk dört dakikayı 9-6 önde geçti. Hücumda top kayıplarına devam eden Fenerbahçe, Nando De Colo´dan bulduğu üç sayılık basketle son üç dakikaya 2 sayı geride girdi: 11-13. Periyodun geri kalan bölümünde de De Colo ile sayılar bulan ev sahibi ekip, savunmada Shields´ı durduramayınca, ilk periyot 22-22 eşitlikle sona erdi.
İkinci periyoda iki ekip de karşılıklı sayılarla başlarken periyodun bitimine 7 dakika dakika kala eşitlik devam etti: 26-26. Bu dakikadan sonra iki takım da skor üretme konusunda sıkıntı çekerken Fenerbahçe, Gigi Datome´den bulduğu üç sayılık basket ile üç dakika kala tekrar eşitliği sağladı ve Baskonia´ya molayı aldırdı: 31-31. Moladan da etkili dönen Fenerbahçe Beko, De Colo´dan bulduğu dört sayıyla son iki dakikaya önde girdi: 35-31. Kalan süreçte de iki takım karşılıklı sayılar bulurken, Fenerbahçe Beko soyunma odasına 39-36 önde girdi.
Üçüncü çeyreğe iki takım da karşılıklı sayılarla başlarken periyodun bitimine 6:16 kala Vesely´nin sportmenlik dışı faulü sonrasında Shengelia´nın iki serbest atışı sayıya çevirmesiyle Baskonia, eşitliği yakaladı: 46-46. Bu dakikadan sonra oyunda tekrar üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe, De Colo´dan bulduğu sayılarla farkı 6´ya çıkardı: 55-49. Periyodun geri kalan bölümünde de skor üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli ekip, karar periyoduna 63-58 önde girdi.
Son periyoda deplasman ekibi daha iyi başlasa da Fenerbahçe Beko, üst üste Kalinic ve Ali Muhammed´den bulduğu üçlüklerle farkı 7´ye çıkardı ve Baskonia´ya molayı aldırdı: 69-62. Fenerbahçe Beko, 3:44 kala Nikola Kalinic´ten bulduğu basketle farkı ilk defa çift haneye çıkardı: 79-68. Kalan sürede rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 87-80 galip ayrıldı.
DE COLO'DAN REKOR!
Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldız oyun kurucusu Nando De Colo, Baskonia karşısında attığı 39 sayıyla EuroLeague kariyer sayı rekorunu kırmayı başardı.
SALON: Ülker Sports
HAKEMLER: Matej Boltauzer, Carmelo Paternico, Gytis Vilius
FENERBAHÇE BEKO: Westermann 3, Melih Mahmutoğlu, Sloukas 6, Williams 4, Ahmet Düverioğlu 4, Biberovic, Kalinic 7, De Colo 39, Vesely 9, Ali Muhammed 7, Datome 8, Stimac
KIROLBET BASKONIA: Henry 15, Stauskas 2, Shengelia 18, Shields 17, Eric 4, Vildoza 3, Janning 6, Diop, Fall, Garino 5, Polonara 10
1´İNCİ PERİYOT: 22-22
İLK YARI: 39-36
3´ÜNCÜ PERİYOT: 63-58
5 FAUL: 30.57 Westermann (Fenerbahçe Beko),37.55 Fall (Kirolbet Baskonia)
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