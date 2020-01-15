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Fenerbahçe Beko: 86 - ASVEL: 64 | MAÇ SONUCU

Basketbol THY Avrupa Ligi 19. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Fransa temsilcisi ASVEL'i 86-64 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, üst üste üçüncü toplamda ise 8. galibiyetini elde etti. ASVEL ise üst üste üçüncü toplamda da 11. yenilgisini yaşadı

15.01.2020 - 00:26 | Güncelleme:
Fenerbahçe Beko

Karşılaşmaya sert savunmayla başlayan Fenerbahçe Beko, De Colo'nun etkili oyunuyla ilk 5 dakikayı 9-5 önde geçti. De Colo'nun sayılarıyla farkı açan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 23-15 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Vesely ve Sloukas'ın basketleriyle etkili olan sarı-lacivertliler, 14. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 29-17. Hücumda topu çok iyi paylaşan Fenerbahçe Beko, son bölümde farkı 23 sayıya (49-26) çıkartırken, soyunma odasına da 49-28 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe sezonun genelinde olduğu gibi Fenerbahçe Beko, yine kötü başladı. Soyunma odasından 9-0'la dönen Fransız temsilcisi, 23. dakikada farkı 12 sayıya çekti: 49-37. Bu çeyrekteki ilk basketini 4,5 dakika sonra bulan sarı-lacivertliler, Williams'ın pota altını çok iyi kullanmasıyla 29. dakikada farkı tekrar 21 sayıya yükseltti: 62-41. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 62-43 önde girdi.

Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 86-64 galip ayrıldı.

ALİ KOÇ TABLETLE FUTBOL MAÇINI İZLEDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, karşılaşmayı salondan izlerken, tabletiyle de futbol maçını takip etti.

Ali Koç, Fenerbahçe Beko'yu THY Avrupa Ligi maçında yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı, aynı saatte oynanan Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kayserispor-Fenerbahçe maçını da tabletiyle izledi.

Ali Koç, taraftarların "Obradovic'e yeni sözleşme" tezahüratına ise destek verdi. Taraftarla ayağa kalkarak alkışla destek veren Ali Koç'un alınan galibiyetten dolayı mutlu olduğu gözlendi.

Öte yandan Fransız ekibinin başkanı, NBA'in eski yıldızlarından Tony Parker da karşılaşmayı takip etti ve sarı-lacivertli taraftarların da alkışını aldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya),Piotr Pastusiak (Polonya),Michele Rossi (İtalya)

FenerbahçeBeko: Westermann 2, De Colo 16, Datome 12, Williams 16, Thomas 2, Nunnally 8, Melih Mahmutoğlu, Kalinic 4, Sloukas 10, Vesely 10, Lauvergne 6

ASVEL: Kahudi, Taylor 3, Maledon 8, Jean-Charles 10, Jekiri 6, Lomazs 2, Galliou, Noua 12, Diot 8, Lighty 4, Strazel 3, Payne 8

1. Periyot: 23-15

Devre: 49-28

3. Periyot: 62-43

Beş faulle oyundan çıkan: 36.15 Payne (ASVEL)

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