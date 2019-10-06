Karşılaşmanın başında iki ekip de boyalı alandan sayı üretmekte zorluk çekerken Fenerbahçe Beko, üç sayılık basketlerle 6. dakikayı 12-8 üstün geçti. Hagins'le pota altından sayılar bulan Gaziantep Basketbol karşısında sarı-lacivertli ekip, De Colo'nun iç ve dış atışlardan arka arkaya kaydettiği basketlerle üstünlüğünü sürdürdü ve ilk çeyreği 23-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko'ya kolay sayı şansı vermeyen Gaziantep Basketbol, Can Uğur Öğüt ve Sanders'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla 17. dakikada ilk kez öne geçti: 34-36. Gaziantep temsilcisi, Vasiliauskas'ın çeyreğin son saniyesinde kaydettiği üç sayılık basketle, soyunma odasına 41-39 üstün gitti.

İkinci yarıya hücumda kötü başlayan Fenerbahçe Beko karşısında Can Uğur Öğüt'le arka arkaya sayılar üreten Gaziantep Basketbol, 25. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 45-53. Rakip yarı sahada pres yaparak Gaziantep Basketbol'a kolay sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, De Colo'nun sayılarıyla farkı 1 sayıya kadar indirse de Gaziantep temsilcisi, son çeyreğe 61-60 önde girdi.

Son çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği çeyrekte Gaziantep Basketbol, Sanders'in üç sayılık basketiyle 34. dakikada farkı 3'e taşıdı: 67-70. Çabuk toparlanan Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu'nun pota altından kaydettiği sayılarla farkı kapattı ve 36. dakikada yeniden öne geçti: 71-70. Son bölümleri çekişmeli geçen karşılaşmada De Colo'nun dış atışlardan arka arkaya kaydettiği sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, sahadan 84-75 galip ayrıldı.

Karşılaşma, Fenerbahçe Beko'nun cezası nedeniyle seyircisiz oynandı. Öte yandan müsabakayı, Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy da takip etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Can Mavisu, Musa Kazım Çetin

FenerbahçeBeko: Sloukas 9, De Colo 21, Datome 9, Kalinic 14, Williams 14, Melih Mahmutoğlu 9, Ali Muhammed, Ahmet Düverioğlu 8, Berkay Candan

Gaziantep Basketbol: Sanders 12, Vasiliauskas 9, Murat Göktaş, Crawford 11, Hagins 20, Can Uğur Öğüt 10, Orhan Haciyeva 3, İsmail Cem Ulusoy 2, Metehan Akyel 2, Erol Can Çinko 6

1. Periyot: 23-17

Devre: 39-41

3. Periyot: 60-61