14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Telekom 81 -Fenerbahçe Beko: 83
Salon: Ankara
Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Samih Vural
Türk Telekom: Johnson 18, Muhammed Mustafa Baygül 17, Fall 7, Wiltjer 10, Campbell 19, Metin Türen 5, Şafak Edge, Harris 3, Akif Egemen Güven, Polat Kaya 2, Enes Berkay Taşkıran
Fenerbahçe Beko: Kalinic 17, Sloukas 11, Andre De Colo 19, Williams, Vesely 15, Melih Mahmutoğlu 10, Ali Muhammed 5, Ahmet Düverioğlu 4, Berkay Candan 2
1. Periyot: 23-21
Devre: 48-45
3. Periyot: 69-69
5 faulle oyundan çıkanlar: 38.32 Johnson, 39.55 Muhammed Mustafa Baygül (Türk Telekom)
Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 83-81 yenerek finale yükseldi.
Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın ilk periyodunda Türk Telekom dış atışlarla, Fenerbahçe Beko ise boyalı alandan skor üretti. Savunmada baskıyı arttıran Türk Telekom, 7. dakikada 18-11 öne geçti. Sarı-lacivertli ekip oyunda dengeyi kurduktan sonra dış atışlarla sayı buldu. İlk periyot 23-21 Türk Telekom'un üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci çeyreğe iyi başlayan konuk ekip, 25-23 öne geçti. Üç sayı çizgisinin gerisinden etkili olan Türk Telekom, üstünlüğü yeniden aldı ve skoru 33-27'ye getirdi. Rakibine Sloukas ve Melih Mahmutoğlu ile yanıt veren Fenerbahçe Beko, bitime 1 dakika kala skoru 45-44'e getirdi. Türk Telekom, devre arasına 48-45 önde girdi.
Müsabakanın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Periyot boyunca dengeli giden oyunda Fenerbahçe Beko bitime 50 saniye kala skorda dengeyi sağladı (60-60) ve son çeyreğe bu sonuçla girildi.
Final periyodunda her iki takımda savunma sertliğini arttırdı. Hücumda Sloukas ile etkili olan sarı-lacivertliler, 35. dakikada 76-71 öne geçti. Moladan Campbell'in basketiyle moladan dönen Türk Telekom, Johnson'un basketiyle bitime 1 dakika 30 saniye kala skoru eşitledi. Oldukça çekişmeli geçen son bölüme Fenerbahçe Beko'nun 82-79'luk üstünlüğüyle girildi. Türk Telekom'un son saniyede Polat Kaya ile bulduğu basket sonrası skor 82-81'e geldi ve sarı-lacivertliler yeniden mola kullandı. Karşılaşma Andre De Colo'nun faul atışları sonrası attığı basketlerle 83-81 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle sona erdi.
Sarı-lacivertli ekip, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 85-71 yenen Darüşşafaka Tekfen ile finalde karşılaşacak.
Final maçı, 16 Şubat Pazar günü saat 17.00'de Ankara Spor Salonunda oynanacak.
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