Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Polat Parlak

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen 5, Melih Mahmutoğlu 6, Henry 14, Pierre 10, Vesely 15, Şehmus Hazer 3, İsmet Akpınar 5, Tarık Biberovic 6, Polonara 9, Guduric 9

TOFAŞ: Berke Büyüktuncel 2, Berk İbrahim Uğurlu 12, Cruz 14, Muhsin Yaşar 6, Zubcic 9, Yiğit Arslan 11, Emre Tanışan, Shepherd 4, Simmons 2, Cook 12

1. Periyot: 25-16

Devre: 44-35

3. Periyot: 64-50