Karşılaşamaya iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Henry ile bulduğu basketlerle 6. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 14-4. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken sarı-lacivertliler, ilk periyodu 27-16 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe de kaldığı yerden başlayan Fenerbahçe Beko, 12. dakikada farkı 15 sayıya (31-16) taşıdı. Boyalı alanda özellikle Vesely ile sayılar üreten sarı-lacivertliler, soyunma odasına 45-31 üstün gitti.
İkinci yarının başında Dedovic ile sayılar üreten konuk ekip, 24. dakikada Sisko'nun üç sayılık basketiyle farkı 4 sayıya indirdi: 47-43. Lucic'in basketiyle aynı dakikada farkı 2 sayıya çeken Bayern Münih, Rubit'in serbest atışlardan bulduğu basketlerle eşitliği yakaladı: 47-47. Dedovic ve Sisko ile ikinci yarıdaki seriyi 21-2'ye getiren konuk ekip, 25. dakikada 5 sayı öne geçti: 47-52. Thomas ve Hilliard ile üst üste 2 üçlük bulan konuk ekip, son dakika içinde farkı çift hanelere çıkardı: 52-62. Periyodu 31-9 önde geçen Bayern Münih final çeyreğine 62-54 önde girdi.
Son periyoda savunma sertliğini artırarak başlayan Fenerbahçe Beko, 33. dakikada Henry'nin basketleriyle farkı 3 sayıya indirdi: 59-62. Polonara'nın 34. dakikadaki üç sayılık basketiyle eşitliği yakalayan (62-62) sarı-lacivertliler, Vesely'nin basketiyle yeniden öne geçti: 64-62. Müsabaka karşılıklı basketlerle devam ederken Fenerbahçe Beko bitime 58 saniye kala Henry'nin üç sayılık basketiyle farkı 5 sayıya çıkardı: 78-73. Sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 81-76 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko'da Henry 22, Vesely 21 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Milivoje Jovcic (Sırbistan), Elias Koromilas (Yunanistan), Luka Kardum (Hırvatistan)
Fenerbahçe Beko: Melih Mahmutoğlu 5, Henry 22, Pierre 10, Booker 5, Vesely 21, Guduric, İsmet Akpınar, Polonara 6, Barthel 6, Şehmus Hazer 3, Starks 3
Bayern Münih: Lucic 7, Obst, Rubit 17, Sisko 8, Radosevic 2, Hunter 5, George 3, Hilliard 13, Thomas 7, Jaramaz 7, Dedovic 7
1. Periyot: 27-16
Devre: 45-31
3. Periyot: 54-62
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