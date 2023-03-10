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Fenerbahçe Beko: 81 - Barcelona: 73 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 28. haftasında evinde Barcelona'yı 81-73 mağlup etti

Giriş: 10.03.2023 - 23:05 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Beko: 81 - Barcelona: 73 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 28. haftasında sahasında İspanyol ekip Barcelona ile karşılaştı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı ev Fenerbahçe Beko 81-73 kazandı. THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 27 maçta 17 galibiyet ve 10 mağlubiyet aldı.

Barcelona ise 28 maçta 18 galibiyet ve 10 mağlubiyetle mücadele ediyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele öncesi, Fenerbahçe'de 8 sezon forma giyen Jan Vesely için özel bir karşılama düzenlendi.

Bu sezon başında Barcelona'ya transfer olan Vesely'ye forma numarasının yazılı olduğu ve ailesiyle THY Avrupa Ligi kupasıyla çekildiği fotoğraflar hediye edildi.

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