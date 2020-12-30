Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında konuk ettiği Fransa'nın ASVEL ekibini 81-59 yendi.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligde 7. galibiyetini elde ederken, Fransa temsilcisi ise 11. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya iki takım da üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla başlarken, savunmada daha iyi performans gösteren ASVEL, ilk periyodu 19-15 önde bitirdi.

İkinci periyoda etkili başlayan ve rakibine fazla sayı şansı tanımayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 38-32 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Fenerbahçe Beko, hem hücum hem de savunmada üstün bir mücadele sergileyerek son çeyreğe 17 sayı (59-42) farkla önde girdi.

Son periyotta da farkı açmaya devam eden Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 81-59 galip ayrıldı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ilija Belosevic, Tomislav Hordov, Carlos Peruga

FENERBAHÇE BEKO: Brown 8, Guduric 16, Melih Mahmutoğlu 12, Tarık Biberovic, De Colo 12, Pierre 6, Barthel 4, Vesely 16, Eddie 3, Ahmet Düverioğlu 2, Ulanovas 2

ASVEL: Freeman 9, Kahudi 3, Lacombe, Diot 6, Noua 3, Hayes 4, Bako 6, Lighty 11, Howard 2, Cole 10, Strazel 5

1'İNCİ PERİYOT: 15-19

İLK YARI: 38-32

3'ÜNCÜ PERİYOT 59-42