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        Haberler Spor Basketbol F.Bahçe Beko, Ataman'lı Pana'yı yendi! Fenerbahçe Beko MAÇ SONUCU: 79 - Panathinaikos: 66 - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko: 79 - Panathinaikos: 66 MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Beko, 2023-24 sezonu hazırlıkları kapsamında katıldığı Nick Galis Turnuvası'nda ikinci maçına çıktı. Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşan sarı lacivertliler, parkeden 79-66 galip ayrıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.09.2023 - 20:23 Güncelleme: 16.09.2023 - 20:30
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        F.Bahçe Beko, Ataman'lı Pana'yı yendi
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        Rodos'ta bulunan Kallithea Palais des Sports'da oynanan maça sarı lacivertliler; Nick Calathes, Dyshawn Pierre, Nate Sestina, Tyler Dorsey ve Georgios Papagiannis beşiyle başladı.

        Maçın ilk 5 dakikalık bölümü 8-8'lik eşitlikle geçildi. Skor üstünlüğünün sürekli el değiştirdiği çeyrekte son 1 dakikanın içine 13-12 önde giren Fenerbahçe Beko, son bölümde oyuna dahil olan Yam Madar'ın son saniye basketiyle ilk çeyreği 15-12 önde tamamladı.

        İkinci çeyreğe iyi başlayan sarı lacivertliler, 7-0'lık seri sonunda farkı çift hanelere çıkardı (22-12) Çeyrekte son 3 dakikanın içine girilirken toparlanan Panathinaikos, farkı eritmeyi başardı. Skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 29-27 önde girdi.

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        Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü çeyrekte Yunanistan temsilcisi 37-39'luk üstünlüğü yakalasa da Fenerbahçe BekoSertaç Şanlı'nın 5-0'lık serisiyle 42-39 öne geçti. Hücumda daha üretken bir görüntü çizen sarı lacivertliler, final çeyreğine 46-41 önde girdi. Çok iyi başladığı final periyotunda Fenerbahçe Beko, Sertaç Şanlı - Yam Madar'ın ikili oyunuyla farkı çift hanelere çıkardı (51-41).

        Farkın 17 sayıya (67-50) kadar çıktığı maçın kazananı 79-66'lık skorla Fenerbahçe oldu.

        1. Çeyrek: 15-12

        2. Çeyrek: 29-27

        3. Çeyrek: 46-41

        4. Çeyrek: 79-66

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