İki takımın da dış atışlarla etkili olduğu ilk periyodu Galatasaray, 25-18 önde tamamladı.
İkinci çeyreğin başında Fenerbahçe, İsmet Akpınar ile skor üretti. Galatasaray, 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste kaydettiği basketlerle 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 27-38. Bu bölümden sonra 9-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertli ekip, son bölümde farkı 2 sayıya indirmesine rağmen soyunma odasına Galatasaray'ın 38-36 üstünlüğüyle gidildi.
Dengeli başlayan ikinci yarının ilk bölümünde iki takım da birçok oyuncusundan skor katkısı aldı. Galatasaray'ın üst üste yaptığı hataları iyi değerlendiren Fenerbahçe Beko, Polonara'nın isabetli dış atışıyla 29. dakikada uzun bir aradan sonra tekrar skor üstünlüğünü ele geçirdi: 52-51. Kalan sürede Canaan ile kritik sayılar kaydeden Galatasaray, final periyoduna 58-56 önde girdi.
Dördüncü çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Fenerbahçe Beko, Polonara, Guduric ve Henry'nin kazandırdığı sayılarla son 5 dakikaya 68-63 önde girdi. Toparlanan ve rakibine 13-0'lık seriyle karşılık veren Galatasaray, bitime 45 saniye kala skoru 76-68'e getirdi. Fenerbahçe'nin son bölümdeki çabası yeterli olmadı ve Galatasaray Nef karşılaşmadan 76-70 galip ayrıldı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Altuğ Köselerli, Ali Köseoğlu
Fenerbahçe Beko: Henry 3, Melih Mahmutoğlu 5, Pierre 8, Vesely 13, Ahmet Düverioğlu 4, İsmet Akpınar 17, Polonara 10, Metecan Birsen, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Guduric 10
Galatasaray Nef: Dee Bost 17, Melo 15, Göksenin Köksal 9, Blackshear 9, Kravish 10, Sadık Emir Kabaca 3, Okben Ulubay, Canaan 13
1. Periyot: 18-25
Devre: 36-38
3. Periyot: 56-58
Beş faulle çıkanlar: 35.01 Melo, 36.33 Blackshear (Galatasaray Nef)
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