20 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maçın ilk dakikalarında hücumda pota altında zorlanan Fenerbahçe Beko, 3. dakikada 5-1 geriye düştü. Kalinic'in 3 sayılık basketiyle hareketlenen sarı-lacivertli takım, teknik fauller sonrası De Colo ile ürettiği sayılarla 4. dakikada 6-5 üstünlük yakaladı. Ev sahibi ekip, özellikle rakibin 2,20 metre boyundaki oyuncusu Tavares'i pota altında durduramayınca 9. dakikada 7 sayı (13-20) geriye düştü. Maçın ilk çeyreği de 22-15 Real Madrid'in üstünlüğüyle tamamlandı.
Sarı-lacivertli ekip, maçın ikinci periyodunda ise Mickey'i durduramadı ve 14. dakikada rakibinin 14 sayılık farkına engel olamadı: 17-31. Üst üste teknik fauller kazanan Fenerbahçe Beko, bunun sonucunda 8-0'lık seriyle 16. dakikada farkı 6 sayıya (25-31) indirdi. Sarı-lacivertli ekip, Tavares'in oyuna girmesiyle pota altındaki dengeyi yine kaybetti. Laprovittola'nın basketiyle 19. dakikada 18 sayılık (29-47) üstünlük yakalayan Real Madrid, soyunma odasına 47-31 önde gitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısına 5-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Beko, sonrasında Real Madrid'in üst üste 7 sayı bulmasına engel olamadı. Sert savunmayla oyuna ortak olmaya çalışan sarı-lacivertli takım Datome'nin basketiyle 27. dakikada farkı 9 sayıya kadar indirmeyi başardı: 51-60. Carroll'ın 3 sayılık basketlerine engel olamayan ev sahibi takım, 3. periyot sonunda 20 sayı geriye düştü: 51-71.
Son periyotta oyundan kopuk bir görüntü sergileyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 94-65 mağlup ayrıldı.
Real Madrid, ribauntlarda Fenerbahçe Beko'ya 38-20 üstünlük sağladı. Sarı-lacivertli oyuncular 11 asist yaparken, İspanyol ekibi maç boyunca 30 asistle oynadı.
Bu arada, karşılaşmanın ilk yarısında Causeur'un sert faulü sonrası yerde kalan Sloukas'ın çenesinde kanama oldu. Yunan oyuncu, tedavisi için soyunma odasına gitti. Sloukas, ikinci yarıda takımdaki yerini aldı.
FENERBAHÇE BEKO: 65 - REAL MADRID: 94
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan),Boris Ryzhyk (Ukrayna),Carmelo Paternico (İtalya)
FenerbahçeBeko: Sloukas 5, De Colo 21, Kalinic 9, Thomas, Vesely 16, Williams 2, Nunnally 2, Westermann 2, Datome 5, Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed 3, Lauvergne
Real Madrid: Campazzo 2, Deck 5, Carroll 20, Garuba 3, Tavares 16, Mickey 12, Causeur, Fernandez 9, Laprovittola 9, Thompkins 14, Nakic 4
1. Periyot: 15-22
Devre: 31-47
3. Periyot: 51-71
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