Maçın başında topu hızlı bir şekilde rakip potaya indiren Fenerbahçe Beko, 5. dakikada 14-0'lık üstünlük yakaladı. İlk 5 dakikada sadece 3 şut denemesi yapabilen ve bunlarda başarı sağlayamayan Kızılyıldız, boyalı alanda etkili olarak oyunda dengeyi kurmayı başardı. Kuzmic ile sayılar üreten konuk ekip, Kalinic'in üç sayılık basketiyle 9. dakikada farkı 3 sayıya indirdi ve maçın ilk çeyreği 16-13 Fenerbahçe Beko'nun üstünlüğüyle tamamlandı.
Savunmadaki konsantrasyonunu kaybeden sarı-lacivertli ekip karşısında sayı üretmeye devam eden Kızılyıldız, Wolters'ın basketiyle 15. dakikada 22-21 öne geçti. Kalan bölümde yine iyi savunma yapmaya başlayan Fenerbahçe Beko, Booker'ın basketiyle ilk yarıyı 28-26 önde bitirdi.
İkinci yarının başında Hollins ile bir üç sayılık basket bulan Kızılyıldız, 21. dakikada 31-28 üstünlük yakaladı. Maçın 24. dakikası 31-30 konuk ekibin üstünlüğüyle geçilirken, her iki ekip 2,5 dakika sayı bulamadı. Pierre'in etkili oyunuyla üstünlüğü tekrar eline alan sarı-lacivertli takım, 3. periyodu 45-37 üstün geçti.
Zaman zaman savunmada düşen sarı-lacivertli takım, maçı koparacak hamleyi yapamadı. 34. dakikayı 49-47 önde geçen Fenerbahçe Beko, Pierre'in smaç basketiyle morallendi ve savunmadaki sertliğini artırdı. Boyalı alanı iyi savunan ev sahibi ekip, De Colo'nun devreye girmesiyle 39. dakikada üstünlüğünü 58-52'ye taşıdı. Fenerbahçe Beko, son dakika içinde rakibinin 5 sayısına engel olamasa da son 4 saniyede bulduğu basketlerle karşılaşmayı 61-57 kazandı ve sezona galibiyetle başladı.
Salon: Ülke Spor ve Etkinlik
Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Elias Koromilas (Yunanistan), Joseph Bissang (Fransa)
Fenerbahçe Beko: Henry 4, Shayok 4, Pierre 13, Booker 8, Vesely 8, De Colo 7, Polonara 7, Melih Mahmutoğlu 6, İsmet Akpınar 2, Ahmet Düverioğlu 2
Kızılyıldız mts: Wolters 9, Kalinic 9, Mitrovic 4, Hollins 5, Simonovic, Kuzmic 8, Ivanovic 16, Lazarevic 6
1. Periyot: 18-15
Devre: 28-26
3. Periyot: 45-37
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