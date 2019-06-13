13 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 74-57 yenerek seride 2-1 öne geçti.
Karşılaşmanın başında iki ekip de pota altından sayılar üretirken, Ali Muhammed'le üç sayılık basketler bulan Fenerbahçe Beko, 5. dakikada 12-11 üstünlük yakaladı. Topu iyi paylaşan ve Moerman'ın potaya giderek bulduğu sayılarla öne geçen Anadolu Efes, Larkin'in üç sayılık basketiyle 7. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 12-19. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de dış atışlardan sayılar üretirken lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 22-17 önde tamamladı.
İkinci çeyreğin ilk dört dakikasında Anadolu Efes'e sayı şansı vermeyen Fenerbahçe Beko, Kalinic ve Sinan Güler'in basketleriyle 13. dakikada farkı bire (21-22) indirdi. Beaubois'nın arka arkaya dış atışlardan kaydettiği sayılarla lacivert-beyazlı ekip, 17. dakikada farkı 6 sayıya (22-28) taşıyınca, başantrenör Obradovic mola aldı. Mola dönüşü de dış atışlardan sayılar üretmeye devam eden Anadolu Efes, farkı çift hanelere çıkardı ve soyunma odasına 36-26 üstün girdi.
Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başladı. Melih Mahmutoğlu'nun sportmenlik dışı faulü sonrası Larkin ve Dunston'la serbest atışlardan sayılar bulan Anadolu Efes, 25. dakikayı 43-35 önde tamamladı. Kalinic ve Sloukas'la boyalı alandan sayılar üreten Fenerbahçe Beko karşısında Beaubois ve Micic'le üç sayılık basketler bulan lacivert-beyazlı ekip, üçüncü periyodu 56-45 öne geçti.
Son çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Taraftar desteğini arkasına alan Fenerbahçe Beko, Ali Muhammed'in turnikesiyle 33. dakikada farkı 7 sayıya (52-59) düşürdü. Basit top kayıpları yapan sarı-lacivertli ekip karşısında 11-0'lık seri yakalayan Anadolu Efes, 14. dakikada farkı 18 sayıya çıkardı: 52-70. Çeyreğin kalan bölümünde iki ekip de kötü hücum ederken Anadolu Efes, Doğuş Balbay ve Larkin'in sayılarıyla skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 74-57 galip ayrıldı.
Dört galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı serinin dördüncü maçı 15 Haziran Cumartesi günü sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil
Fenerbahçe Beko: Ali Muhammed 13, Melih Mahmutoğlu 2, Guduric 7, Kalinic 17, Melli 11, Ahmet Düverioğlu 1, Sinan Güler 2, Sloukas 4, Datome, Egehan Arna
Anadolu Efes: Micic 15, Larkin 19, Beaubois 19, Moerman 16, Dunston 3, Doğuş Balbay 2, Onuralp Bitim, James Metecan Birsen, Sertaç Şanlı, Ömer Can İlyasoğlu
1. Periyot: 17-22
Devre: 26-36
3. Periyot: 45-56
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