Karşılaşmaya etkili başlayan AX Armani Exchange Milan, 4. dakikada 7-0 üstünlük yakaladı. Savunmada ve hücumda organize olamayan Fenerbahçe Beko'ya sadece 3 sayı şansı tanıyan İtalya ekibi, baştan sona üstün oynadığı ilk periyodu 22-3 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte de hız kesmeyen AX Armani Exchange Milan, 13. dakikada farkı 27 sayıya çıkardı: 5-32. Bu bölümden sonra toparlanan ve kaydettiği 15 sayıya karşılık rakibinin sadece 3 sayı atmasına izin veren Fenerbahçe Beko, bitime 44 saniye kala farkı 15'e çekti: 20-35. AX Armani Exchange Milan, soyunma odasına 37-20 üstün gitti.

Üçüncü periyotta da Fenerbahçe Beko'ya büyük üstünlük kuran ve dış atışlardan 4 isabet bulan AX Armani Exchange Milan, 29. dakikada farkı 33 sayıya çıkardı: 27-60. İtalya temsilcisi, son çeyreğe 62-29 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte rahat bir oyun sergileyen AX Armani Exchange Milan, karşılaşmadan 68-43 galip ayrıldı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Jakub Zamojski (Polonya)

Fenerbahçe Beko: Henry 12, Guduric 3, Shayok, Vesely 9, Booker 2, De Colo 2, Pierre, Polonara 2, Şehmus Hazer 9, Ahmet Düverioğlu 4, Tarık Biberovic

AX Armani Exchange Milan: Hall 9, Shields 13, Datome 11, Melli 6, Hines 4, Rodriguez 3, Tarczewski 2, Ricci 5, Grant 6, Mitoglou 9, Biligha, Daniels

1. Periyot: 3-22

Devre: 20-37

3. Periyot: 29-62