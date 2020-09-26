Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Mehmet Ozan Çakar, Serhat Büker

Fenerbahçe Beko: Brown 19, De Colo 22, Ulanovas 5, Barthel 10, Vesely 5, Melih Mahmutoğlu 18, Tarık Biberovic 10, Yiğit Onan, Kenan Sipahi 4, Berkay Candan, Ali Muhammed 7, Ahmet Düverioğlu 5

OGM Ormanspor: Holloway 7, Kikanovic 12, Kidd 10, Hardy 4, Cevher Özer 2, İsmail Yiğit Yüceer, Hagins 12, Efe Ergi Tırpancı 4, Mert Alemdar 2, Tuna Han Dikmen, Kadir Bayram 17, Yiğit Baran Sarıkaya 2

1. Periyot: 20-15

Devre: 52-31

3. Periyot: 77-50

Beş faulle çıkan: 35.33 Kadir Bayram (OGM Ormanspor)