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Fenerbahçe Beko: 101 - Aliağa Petkimspor: 96 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u 101-96 yenerek normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi

Giriş: 18.05.2023 - 21:36 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Beko: 101 - Aliağa Petkimspor: 96 | MAÇ SONUCU
AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasından ertelenen maçta Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u 101-96 yendi.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla galibiyet sayısını 23'e yükseltti ve son maçlar öncesi normal sezonu 2. sırada bitirmeyi garantiledi. Bu sezon 17. yenilgisini alarak 12. sırada kalan Aliağa Petkimspor ise play-off'a kalma şansını zora soktu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Sinem Tetik

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 7, Edwards 20, Melih Mahmutoğlu 3, Hayes-Davis 21, Motley 24, Şehmus Hazer 10, Pierre 3, İsmet Akpınar 11, Samet Geyik, Jekiri 2

Aliağa Petkimspor: Chery 27, Perkins 5, Aldridge 13, Nusret Yıldırım, Simmons 14, Booth 16, Ege Arar 2, Cem Ulusoy 13, Dorukhan Engindeniz 6

1. Periyot: 32-23

Devre: 61-49

3. Periyot: 78-70

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