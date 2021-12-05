Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı, Özge Şentürk

Fenerbahçe Beko: De Colo 13, Şehmus Hazer 3, Biberovic 11, Polonara 9, Vesely 12, Ekrem Sancaklı, Pierre 10, Ahmet Düverioğlu 21, Metecan Birsen, Shayok, İsmet Akpınar 11, Melih Mahmutoğlu 10

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Ergi Tırpancı 2, Ayberk Olmaz 10, Tarolis 8, Shorter 13, Campbell 6, Bilgehan Diril, Onur Özkapıcı, Hüseyin Çevirgen 2, Merthan Mutlu 2, Andric 6, Efe Beşok 2

1. Periyot: 29-11

Devre: 54-27

3. Periyot: 79-42