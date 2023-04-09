Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi´nin 24´üncü haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep Basketbol´u 100-50 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu mücadelenin ardından 20 galibiyete ulaştı. Gaziantep Basketbol ise 17´nci mağlubiyetini yaşadı.

Stat: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Özge Şentürk Bayraktar

Fenerbahçe Beko: Motley 16, Şehmus Hazer 21, Edwars 18, Biberovic 6, Frank 4, İsmet Akpınar 10, Samet Geyik 8, Melih Mahmutoğlu 6, Pierre 5, Adetokunbo 6

Gaziantep Basketbol: Miller 8, Kethe 7, Koray Çekici, Onuche 13, Michael 5, Emir Arda Sivas, Can Uğur Öğüt 2, Metin Türen, Birkan Batuk, Harun Apaydın 7, Zacharie 2, Muhsin Yaşar 6

1. Periyot: 33-12

Devre: 53-24

3. Periyot: 76-36