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Fenerbahçe Beko: 100 Gaziantep Basketbol: 50 MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, Gaziantep Basketbol'u 100-50 yendi.

Giriş: 09.04.2023 - 18:40 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe Beko: 100 Gaziantep Basketbol: 50 MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / Ajanslar

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi´nin 24´üncü haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep Basketbol´u 100-50 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu mücadelenin ardından 20 galibiyete ulaştı. Gaziantep Basketbol ise 17´nci mağlubiyetini yaşadı.

Stat: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Özge Şentürk Bayraktar

Fenerbahçe Beko: Motley 16, Şehmus Hazer 21, Edwars 18, Biberovic 6, Frank 4, İsmet Akpınar 10, Samet Geyik 8, Melih Mahmutoğlu 6, Pierre 5, Adetokunbo 6

Gaziantep Basketbol: Miller 8, Kethe 7, Koray Çekici, Onuche 13, Michael 5, Emir Arda Sivas, Can Uğur Öğüt 2, Metin Türen, Birkan Batuk, Harun Apaydın 7, Zacharie 2, Muhsin Yaşar 6

1. Periyot: 33-12

Devre: 53-24

3. Periyot: 76-36

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