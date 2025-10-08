Habertürk
        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk'e ziyaret - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk'e ziyaret

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 20:39 Güncelleme: 08.10.2025 - 20:39
        Saran'dan Kerkez ve Şentürk'e ziyaret
        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre ziyaretler, Kerkez ile Şentürk'ün makamında gerçekleşti.

        Sadettin Saran, ziyaretin ardından Ömer Kerkez'e imzalı Fenerbahçe forması takdim ederken Kerkez de Saran'a hediye takdiminde bulundu.

        Saran ve yönetim kurulu üyeleri, ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ile de bir araya geldi ve ziyaretin ardından birlikte fotoğraf çektirildi.

