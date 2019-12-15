Süper Lig'in 15. haftasında lider Sivasspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Sivasspor'u tebrik etti.

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre Başkan Koç, mücadele sonrasında soyunma odasına inerek hem kırmızı-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay hem de Sivassporlu futbolcuları tebrik etti.