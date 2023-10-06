Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

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TFF Hukuk Müşavirliği, PFDK'ya yapılan sevk raporlarını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 04.10.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

Fotoğraf: İHA