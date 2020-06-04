Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ankara'da bir araya geldi.

Görüşmede spordan ekonomiye kadar birçok konunun masaya yatırıldığı ve görüşmenin yaklaşık 2,5 saat sürdüğü belirtildi.