Bugünkü toplantıdan alınacak çok mesaj var. Verilecek çok da mesaj var. Bu mesajları nasıl kullanacağız? Önemli olan bu. Düzen bugün biraz karmaşık oldu. Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar karar aldı, bir 40 kişi daha konuşacak. Onları da dinlemek için sabırsızlanıyorum. Hepimizin canı sıkkın ve söyleyecek bir şeyi var. Söylenen pek çok şeyin haklılık payı da yüksek.