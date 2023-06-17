"PARMAK SALLAMA OLAYINA ÜZÜLDÜM"
Bir arkadaşımız çıktı, parmak sallama olayını söyledi. En üzüldüğüm olay bugün. 10 saniyelik video, öncesini ve sonrasını bilmeden yaptığınız yorumlar beni üzmüştür. İşler ne kadar gergin olursa olsun, aleyhte tezahürat olacak diye son futbolcumuz sahayı terk edene kadar içeri kaçmayan, taraftardan uzak olmayan, sokakta da taraftarla olan bir insanım. 2-3 tane olumsuz örneğiniz varsa, 100'lerce 1000'lerce olumlu örnek veririm. Sosyal medya pompalamasıyla, bir sürü konuda bu yorumların yapılmasına sebep verilmektedir. Bu camianın en büyük rakibi kendisi. Bu camiaya en büyük zarar verenlerin bizler olduğunun kanaatine varırsınız.