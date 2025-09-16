Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, HT Spor'da!
Fenerbahçe'de seçim sürecinin nabzı HT SPOR'da atıyor. Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, bu akşam saat 19.00'da HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtlayacak
Giriş: 16.09.2025 - 13:57 Güncelleme: 16.09.2025 - 13:57
Fenerbahçe seçime gidiyor nabzı HT Spor'da atıyor. Sarı-Lacivertlilerde başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp projelerini HT Spor'da aktaracak. Göreve gelmesi halinde ilk hamlesi ne olacak? Uzun vadede projeleri neler? Camiaya hangi mesajları verecek?
HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul soracak, Hakan Bilal Kutlualp yanıtlayacak. Fenerbahçe Seçim Özel bu akşamn 19.00'da HT SPOR'da!
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ