        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, HT Spor'da! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, HT Spor'da!

        Fenerbahçe'de seçim sürecinin nabzı HT SPOR'da atıyor. Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, bu akşam saat 19.00'da HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul'un sorularını yanıtlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 13:57 Güncelleme: 16.09.2025 - 13:57
        Hakan Bilal Kutlualp, HT Spor'da!
        Fenerbahçe seçime gidiyor nabzı HT Spor'da atıyor. Sarı-Lacivertlilerde başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp projelerini HT Spor'da aktaracak. Göreve gelmesi halinde ilk hamlesi ne olacak? Uzun vadede projeleri neler? Camiaya hangi mesajları verecek?

        HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul soracak, Hakan Bilal Kutlualp yanıtlayacak. Fenerbahçe Seçim Özel bu akşamn 19.00'da HT SPOR'da!

