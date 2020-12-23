Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR'ı Cüneyt Çakır oldu.

Ülker Stadı'ndaki dev maçta AVAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ekrem Kan oturacak.