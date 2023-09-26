Fenerbahçe Başakşehir maçı için beklenen tarih geldi çattı. Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen üç maçtan biri olan Fenerbahçe Başakşehir maçı, yarın akşam saat 20:00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanacak. İşte, zorlu mücadele ile ilgili tüm bilgiler...