FenerbahçeBaşakşehir maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de haftanın en önemli maçlarından birine sahne olacak zorlu randevu saat 19:00'da başlayacak. İşte mücadele öncesi son bilgiler...

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Başakşehir maçı 23 Aralık Çarşamba akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe : Altay, Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, Ferdi, Cisse.

Başakşehir : Mert, Rafael, Mehmet, Ponck, Deniz, Azubuike, İrfan Can, Chadli, Crivelli, Gulbrandsen, Demba Ba