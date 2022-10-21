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Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı biletleri tükendi mi, kaç TL?

Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 11. haftası ligin zirvesini etkileyecek dev bir maça sahne olacak. Ligde 10 hafta geride kalırken, birbirinde zorlu maçlar oynandı. 11. hafta da ise Fenerbahçe kendi sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Karşılaşmaya sayılı saatler kalırken, Fenerbahçe Başakşehir maçının ne zaman, ve saat kaçta başlayacağı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Fenerbahçe ve Başakşehir'in muhtemel 11'leri...

Giriş: 21.10.2022 - 21:54 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fenerbahçe Başakşehir maçı için nefesler tutuldu. İki takımda zirve hesapları yaparken, karşılaşma öncesi taraftarlar, "Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe maçı biletleri tükendi mi, kaç TL?" sorularına yanıt aramaya başladı. Zorlu müsabakanın hakemi Zorbay Küçük olurken, Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç için heyecan dorukta. İşte kritik maç öncesi iki takımda öne çıkan detaylar...

  • FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

    Fenerbahçe ile Başakşehir arasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 22 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’da başlayacak. 

     

  • FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Zorlu mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

     

  • FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK

    Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada biletlerin satışa çıkacağı tarih ve fiyatları ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

     

    Biletler:

     

    19.10.2022 Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)

     

    20.10.2022 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)

     

    21.10.2022 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.

     

    Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

     

  • BİLET FİYATLARI

    Kuzey-Spor Toto Tribünü: 180,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 220,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 250,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 330,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 360,00 TL

    Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 400,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 450,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 570,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:730,00 TL

    Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 880,00 TL

    Maraton Alt E Blok: 1,100,00 TL

    Fenerium Alt Avis E Blok: 3,800,00 TL

    Misafir Tribünü: 200,00 TL

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